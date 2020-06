Mali: Afrikas Afghanistan

" Ansar Dine", was in etwa "Partisanen des Glaubens" bedeutet, kämpfte im heurigen März und April gemeinsam mit Tuareg-Stämmen gegen Regierungssoldaten im Norden. Nach dem Militärputsch vom 22. März in der Hauptstadt und dem folgenden Machtvakuum hatten sie leichtes Spiel. Noch im April riefen die Tuareg ihren eigenen Staat Azawad aus (etwa so groß wie Frankreich) – ein lange gehegter Traum.

Doch das Zweckbündnis mit " Ansar Dine" war nicht tragfähig. Zwar sind diese Islamisten auch vom Volk der Tuareg, doch streben sie keine Abspaltung an, sondern wollen ihre rigide Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia, in ganz Mali durchsetzen. Bald schon vertrieben die Extremisten die Tuareg-Kämpfer der "Nationalen Bewegung für die Befreiung von Azawad" (MNLA) aus Timbuktu. In Gao triumphierte eine andere Islamistengruppe, die " Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika" ( MUJAO), über das stolze Wüstenvolk der Tuareg. Um die Stadt wurden jetzt sogar Minen gelegt. Die beiden Milizen kooperieren eng miteinander und verfügen angeblich über eine pralle Kriegskasse – Einnahmen aus Lösegeldzahlungen nach Entführungen von Europäern und aus dem Kokain- und Zigarettenschmuggel. " Ansar Dine" und MUJAO unterhalten auch enge Beziehungen nach Norden zur "El Kaida im Islamischen Maghreb" (AKIM) und nach Süden zur Terrororganisation " Boko Haram", die in Nigeria fast jeden Sonntag Anschläge auf christliche Kirchen verübt. Zudem gibt es Meldungen, dass in Nord-Mali bereits Terrorcamps eingerichtet wurden – wie an der pakistanisch-afghanischen Grenze.