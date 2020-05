Madeira: Blumeninsel zum Superpreis

So günstig kommen Sie vermutlich nicht so bald wieder zur Blumeninsel Madeira: Raiffeisen Reisen offeriert für KURIER-Leser eine Woche zum sensationellen Preis von 999 € – inklusive Flug, Halbpension in einem guten 4*-Hotel, zwei zusätzlichen Mittagessen und Ausflügen!

Mit Austrian Airlines fliegen Sie direkt von Wien zur Inselhauptstadt Funchal und werden gleich vom Flughafen mit dem Transferbus zum guten Vier-Sterne-Hotel "Four Views Oasis" gebracht.