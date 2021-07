Los Angeles: Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten

Wien

Austrian fliegt bis zu 5x pro Woche vondirekt nachL.A. Eco ab 772 €, Business ab 2490 €. Flugdauer ca. 12 Std. austrian.com

Einreise mit ESTA. Wer den Antrag über die US-Seite stellt, zahlt 14 $. Agenturen verlangen viel mehr! esta.cbp.dhs.gov

Währung/Preisniveau 1 US-Dollar = ca. 0,90 €, Essen und Trinken sind teuer, Sprit günstig.

Essen & Trinken Grand Central Market: Himmel für Foodies, alles probieren! grandcentralmarket.com

–The Nest at WP24 von Wolfgang Puck im Ritz Carlton. Tolle Aussicht, grandiose Speisen. wolfgangpuck.com

– Joan’s On Third: Ausgefallene Salate, Gegrilltes und Pasta im Lokal. Zum Mitnehmen gibt’s Picknick-Menüs.joansonthird.com

– Faith & Flower: Fusionsküche, Speisen werden als Tapas an den Tisch gebracht, Happy Hour: So bis Do von 17-18:30 Drinks 8$, Austern 1$. faithandflowerla.com

– Trastevere Restaurant: Guter Italiener neben dem Dolby Theatre. hollywoodandhighland.com

– Bubba Gump Shrimp: Die Kette wurde durch den Film Forest Gump inspiriert, eine Filiale liegt etwa am Santa Moinca Pier am Ende der Route 66, an der Tom Hanks im Film entlang läuft. www.bubbagump.com

– Bazaar im SLS Hotel Beverly Hills: Im Tapas-Restaurant unter der Patronanz von Starkoch José Andrés ist der Österreicher Hussain Zouhbi Chefkoch. slshotels.com/beverlyhills/

Übernachten J.W. Marriott LA Live, 4*-Hotel gleich neben dem Staples Center und dem Microsoft Theatre, 1 ÜN im Deluxe Zimmer ab 121 €. www.marriott.at

– Sheraton Grand Los Angeles, 4*-Hotel Downtown neben Metro und Macy’s, 1 ÜN im DZ ab 117 €. sheratongrandlosangeles.com

Aktiv Räder von Bike and Park ausleihen. bikeandpark.com

– Wandern in den Hollywood Hills mit bikesandhikesla.com

Entertainment z.B. Spiele der Lakers im Staples Center, Konzerte im Microsoft Theater www.lalive.com

– Dolby Theatre: Empfehlenswert ist die Backstage-Tour in den Oscar-Hallen. dolbytheatre.com

Angebot Tui bietet Baustein- Angebote an. Beispiel-Rundreisen:

– Western Discovery/Western Trails Busrundreise: 8 oder 14 Nächte ab/bis Los Angeles ab 811€ – alle Busrundreisen mit gratis Wlan.

– Best of the West Mietwagenrundreise: 14 Nächte ab/bis Los Angeles ab 606€. Buchung in Reisebüros mit Tui Zeichen und www.tui.at

Buchtipp Crazy America von Dr. Michaela Haas (Goldmann-Verlag): Klischees, Wissenswertes und witzige Anekdoten aus den USA.

Auskunft de.discoverlosangeles.com