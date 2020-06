Europas große Unbekannte

© Bild: cc by nicksarebi

The Isle of Sky ist Schottlands meistbesuchte Destination, als Alternative schlagen die Experten von Lonely Planet die Äußeren Hebriden vor. Die Inselkette an der Westküste umfasst 119 Inseln und bietet landschaftlich neben schroffen Hügeln und ausgedehnten Lochs auch Dünen mit Sand und Gras.