Licht und Schatten für Bahnfahrer

Doch die Probleme beginnen dort, wo die einzige gut ausgebaute Hauptachse der Republik zu Ende ist. Was helfen mir die Milliarden teuer erkauften Minuten-Einsparungen auf der Westbahn, wenn ich diese Minuten sofort wieder verliere, sobald ich tiefer in die Provinz vordringen will? Weil die Nebenbahnen noch immer nur sehr schleppend verkehren. So sie überhaupt noch verkehren...

Arm dran ist außerdem, wer mit dem Zug von der zweitgrößten in die drittgrößte Stadt des Landes gelangen will. Auch nach dem Fahrplanwechsel wird es zwischen Graz und Linz keine einzige Direktverbindung geben, und der schnellste Zug, wenn man hier überhaupt von schnell sprechen kann, benötigt ernsthaft 3 Stunden und 23 Minuten.

Nicht viel besser ist die Relation Wien– Graz: Zwar verkehren jetzt auch über den Semmering moderne Rail-jets. Ihre Fahrzeit ist jedoch mit 2 Stunden 32 Minuten eine Farce. Der deutsche ICE benötigt für die um 80 km längere Strecke Berlin– Hamburg 1 Stunde 39 Minuten.

Nicht minder abenteuerlich: Eine Zugfahrt von Eisenstadt in das nur 31 km entfernte Wiener Neustadt. Viel Glück! Vor fünf Jahren habe ich es in knapp zwei Stunden geschafft. Heute dauert’s immer noch eine Stunde.

Aber vermutlich habe ich insgesamt einfach nur Pech: Denn meine private Pünktlichkeitsstatistik deckt sich so gar nicht mit jener der ÖBB. Und so sitze ich nur bei jeder dritten Fahrt in jenen 99 Prozent der Züge, die laut ÖBB auf die Minute pünktlich unterwegs sind.

Und weiter geht’s: Die Sparschiene klingt nur in der Werbung gut. Ist aber im Alltag längst ausgebucht, wenn man sie tatsächlich einmal braucht. Allerdings kostet die Fahrt von Wien nach Zell am See und retour eine vierköpfige Familie wohlfeile 341 Euro. Ein Öko-Schuft, wer als Sparefroh da nicht ans Auto denkt?