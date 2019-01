Kulturhauptstadt Plovdiv: Erstmals geht der Titel an Bulgarien

Demonstrativ wurde als Zeichen der Eigenständigkeit alles traditionell Bulgarische überhöht, Prunkbauten mit üppigem Dekor, reich verzierten Fassaden, floralen Ornamenten und geschwungenen Erkern entstanden.

Heute sind zahlreiche Wiedergeburtshäuser mustergültig restauriert und laden als Museen, nostalgisches Restaurant oder Boutique-Hotel ein.

In den Außenbezirken der Stadt geht es allerdings weit weniger pittoresk zu: rund ein Viertel der 360.000 Einwohner sind Roma. In der Plattenbau-Siedlung Stolipinowo haust die größte Roma-Community des Balkans (45.000 Menschen) in miserablen Verhältnissen. Unter dem Motto „together“ laden die Plovdiv-2019-Organisatoren Künstler aller Ethnien zum Mittun ein und wollen so soziale Spannungen mindern.