Kulturhauptstadt Matera: Die einstige „Schande“ Italiens

Info

Anreise Flug Wien–Bari mit www.austrian.com, weiter mit Pugliairbus (ca. eine Std.).

Unterkunft Sextantio Le Grotte della Civita. Edelstes, luxuriösestes aber bewusst puristisches Höhlenhotel

(z. B. kein TV am Zimmer); DZ/F ab 340 €, www.sextantio.it

– 3* S-Locanda di San Martino – Hotel e Antiche Termae Romanae: Stilvoll-moderner Komfort, sogar mit Grotten-Pool und -Sauna; DZ/F ab 110 €, locandadisanmartino.it

Matera 2019 das Programm spannt einen Bogen von den 10.000 Jahre alten schwarzen Löchern der Sassi-Höhlen zu jenen im Weltall.

Fünf Themenbereiche: „ Roots and Routes“, „Continuity and Disruptions“, „Ancient Futures“, „Utopias and Dystopias“ sowie „Reflections and Connections“.

– Highlights: Vier Großausstellungen; Projekt I-DEA (anthropologische Geschichte der Basilikata); Performances „Quantum Danza“ (Kombination Theater und Quantenphysik); Festa Madonna della Bruna (630. Jubiläum des Patronatsfestes, 2. Juli)



Auskunft matera-basilicata2019.it/en, www.basilicataturistica.it, enit.at