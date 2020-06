Klare Sicht in Europas Gewässern

Hervorragende Wasserqualität wurde an Badestellen in Zypern und Luxemburg gemessen. Auch in Malta, Kroatien, Griechenland, Deutschland, Portugal, Italien, Finnland und Spanien bleibt der Badespaß ungetrübt. Die Werte liegen deutlich über dem EU-Durchschnitt von 78,3 Prozent sehr guter Gewässer. Österreich war 2012 leicht darunter.

Von den 266 in Österreich überprüften Gewässern hatten 73,7 Prozent eine ausgezeichnete Wasserqualität. 2011 gab es mit 83,9 Prozent noch die Bestnote. Peter Lachner, Experte für Wasser und Hygiene bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( Ages) sieht den Rückgang in Österreich nicht negativ. „Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob wir 2012 um einige Prozent weniger hatten als 2011. Wir haben in Österreich eine ausgezeichnete Wasserqualität und Gewässer, in denen jeder bedenkenlos baden kann.“ Den prozentuellen Rückgang erklärt er wie folgt: „Die Vorgaben sind sehr streng, Kriterien müssen zu 90 Prozent eingehalten werden. Wenn sie bei fünf Proben einen Ausreißer dabei haben, fällt man schon einen Farbstufe herunter (Blau ist die beste Bewertung, gefolgt von Grün, Rot ist die Schlechteste, Anm.).“ Auf die rote Stufe gefallen ist 2012 nur ein kleiner Baggersee. Der Autobahnsee Viehhausen in der Salzburger Gemeinde Wals-Siezenheim hat die Mindestkriterien verfehlt.