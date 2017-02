Legendäre Chevrolets, Musik, Tanz, Rum, herzliche Menschen sind Inbegriff karibischer Lebensfreude – das ist Kuba. Inmitten der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Kubas Hauptstadt Havanna eröffnet Kempinski im zweiten Quartal 2017 sein erstes Hotel auf der Karibikinsel: das Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana mit 246 Zimmern und Suiten im historischen Manzana de Gómez.

„Wir freuen uns sehr, schon im Frühjahr dieses herausragende Hotel in Havanna zu eröffnen“, sagt Markus Semer, Vorstandsvorsitzender von Kempinski Hotels. „Damit sind wir auch in Kuba wegweisend unterwegs, denn mit dem Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana entsteht das erste moderne 5-Sterne-Luxushotel des Karibikstaates. Das Hotel befindet sich in einem berühmten, historischen Gebäude – das aktuell exklusivste Hotelprojekt in Old Havanna.“

„Für uns ist es wichtig, neue Partner zu gewinnen, die über internationales Renommee verfügen. Daher haben wir uns für Kempinski entschieden, um unser neues Haus in Havanna zu managen“, ergänzt Carlos M. Latuff, Executive President Grupo de Turismo Gaviota SA. „Mit seiner 120 Jahre alten Geschichte, dem europäischen Luxusgedanken und der außerordentlichen Qualität passt die älteste Luxushotelgruppe Europas perfekt zum Manzana de Gómez, das Anfang des 20. Jahrhunderts als erste Shopping-Arkade im europäischen Stil hier in Havanna errichtet wurde. Gemeinsam mit Kempinski werden wir dieses Juwel zum führenden Luxushotel der Stadt machen.“

Foto: /Kempinski Das Luxushotel im Herzen des historischen Zentrums von Havanna, in unmittelbarer Nähe der interessantesten Sehenswürdigkeiten, soll der „Place to be“ in Kubas Hauptstadt werden: 246 luxuriöse Zimmer und Suiten stehen den Gästen zur Verfügung – von 40 bis 150 Quadratmetern in der Präsidenten Suite und mit einer beeindruckenden Deckenhöhe von vier bis fünf Metern. Besonderes Highlight: die Dachterrasse mit Pool und Blick über die Altstadt. Über 1.000 Quadratmeter Spa, der von Resense betrieben wird, bieten Entspannun. Darüber hinaus sorgen insgesamt drei Restaurants, darunter das Panaroma-Restaurant mit Blick über Alt-Havanna, und die Lobbybar für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Cigar-Lounge und ein Business-Center runden das Angebot ab. www.kempinski.com