Wo der Herbst der neue Sommer ist

Alles hat auch eine gute Seite. Dass der Winter immer später beginnt, bedeutet zum Beispiel einen längeren Sommer und Herbst. Man muss sich so was nur zunutze machen. Und verreisen, wenn alle sich bei Erkältung und Übergangsgewand durch den grauen Stadtalltag quälen. Dann muss man raus, muss urlauben, sich bewegen. Genau jetzt.

Wer etwa dieser Tage in Hochfilzen aus seinem Gästebett kriecht, kann ganz wunderbar zur Tageswanderung aufbrechen. Im Gegensatz zum Sommer zwar in langer Hose und mit Jacke, aber oft bei Sonnenschein, vielleicht bei mystischem Frühnebel, jedenfalls einwandfrei urlaubstauglich. Und auf wesentlich einsameren Wegen als in der Hochwanderzeit. Das Jakobskreuz etwa, die Sehenswürdigkeit des Pillerseetals bei der Vierersesselbahn "Buchensteinwand", gehört einem derzeit oft alleine. Tatsächlich ist der Kraftplatz/Pilgerziel/Seminarort einen Ausflug wert.