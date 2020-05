Ibizenker oder Ibizosen - Wie heißen die Völker?

Im Urlaub zieht es uns in die Fremde und je exotischer das Urlaubsland, desto attraktiver. In Italien und Kroatien sind wir sowieso daheim. Wir lieben die Nationalgerichte Griechenlands und der Türkei. Spanisch können wir auch: Mehr als "tres cervecas por favor" braucht man ja auch nicht zum Überleben. So manches Land kennen wir besser als unsere eigene Heimat. Glauben wir. Ist das wirklich so? Wissen Sie denn auch, wie sich die Einwohner der Länder nennen, in denen Sie urlauben? Ibizianer, Ibizer oder Ibizenker - wie heißen sie denn nun, die Bewohner der Baleareninsel im Mittelmeer?



Sind Sie ein Experte bei der Benennung der Einwohner verschiedenster Länder der Welt? Testen Sie Ihr Wissen.



Unter nachfolgendem Link geht's zum Quiz!