Hip & cheap in Oslo

Wenn die schönsten Dinge im Leben gratis sind – warum fühlt es sich in Skandinavien oft so an, als ob bei jedem Schritt die Kronen klingelten? In Norwegen verschlagen die Preise den Mitteleuropäern oft den Atem: Wenn im Restaurant an der Holmenkollen-Skischanze fünf Euro für ein Mineral fällig werden, fragt man sich, wo die Reise noch hinführen soll. Dabei ist Oslo eine moderne, liebenswerte Stadt, die Freunde des Nordens nicht verpassen sollten. Wer Verpflegung und Sightseeing geschickt organisiert, kann durchaus das Börserl schonen.