Hilfe für die Hungernden in Ostafrika

Im Grenzgebiet zwischen Kenia, Somalia und Äthiopien hat es in den vergangenen sieben Monaten keinen Niederschlag gegeben. Nur zwei Jahre nach der letzten Katastrophe stehen die Länder am Horn von Afrika vor der schwersten Dürre seit 60 Jahren, von der bereits mehr als zehn Millionen Menschen in der Region betroffen sind. Die Caritas Österreich und das Österreichische Rote Kreuz sammeln deshalb Spenden für die Nothilfeprogramme.