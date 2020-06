Hamburg hat längst Bühnenreife

Dabei hätten sie allen Grund dafür, wenn man die nackten Zahlen betrachtet. Seit mehr als einem Jahrzehnt lockte der "König der Löwen" zehn Millionen Zuschauer an. Für "DasWunder von Bern" (Premiere war am 23. November) wurde extra das Stage-Theater für 1850 Zuschauer gebaut, die Kosten betrugen 50 Millionen Euro, weitere 15 verschlangen die Produktionskosten. Gespielt wird so lange, wie Karten verkauft werden. Kalkuliert hat man zumindest zwei Jahre. Nach dem Auftakt sollte dies auch gelingen, die Zuschauer riss es jedenfalls von den Sitzen, nach 20 Minuten gab es den ersten Szenenapplaus, am Ende Standing Ovations.

Die Hamburger sollten froh sein, dass dieser Tourismus-Zweig floriert, wo doch andere Attraktionen in den letzten Jahren ihren Glanz verloren haben. Zum Beispiel die Reeperbahn, die im Advent wieder mit " Santa Pauli" punktet. Der Weihnachtsmarkt bietet neben erwärmenden Getränken auch eine Stripshow in einem Zelt und viele Stände mit Sexspielzeug.

Die Reeperbahn hat in den letzten 20 Jahren einen drastischen Wandel in Richtung des normalen Entertainments erfahren. In der Hochblüte in den 1980ern gingen noch 4000 Damen des Gewerbes zu Werke, heute sind es nur noch 400. Das käufliche Gewerbe stöhnt auf, aus anderen Gründen.