Gschnitztal: Im "vergessenen Tal" Erholung finden

Bewahren

Das Gschnitztal lässt sich via Innsbruck mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichen. Im Osten ist es von sanften Bergen flankiert, die westwärts immer höher und schroffer werden und die natürliche Grenze zu Italien bilden. Am Ende des Tals ragt der Feuerstein mit 3.267 Meter heraus. Eingebettet in diese beachtliche Naturkulisse liegen die beiden Gemeinden Trins und Gschnitz, die kürzlich in den exklusiven Kreis der „Bergsteigerdörfer“ aufgenommen wurden. Dieses länderübergreifende Gütesiegel steht für sanften, nachhaltigen Tourismus, für die Bewahrung alter dörflicher Infrastruktur und Architektur, für eine behutsame Land-, Forst- und Tourismuswirtschaft. Es ist also der Gegensatz zur „größer-schneller-lauter“-Bewegung.

Die Auszeichnung „Bergsteigerdörfer“ wird sich nur gering auf die Nächtigungszahlen auswirken. Ziel sei, im Wipptal mit seinen Seitentälern auf mindestens 350.000 Nächtigungen im Jahr zu kommen. Peanuts im Vergleich mit dem Ötztal, das jährlich über vier Millionen Nächtigungen verzeichnet. Das macht aber gar nichts. „Hotelburgen wie in anderen Gebieten Tirols wollen wir auf gar keinen Fall“, sagt Joakim. Stattdessen gibt es Gästehäuser, schlicht gehaltene und privat vermietete Unterkünfte oder eben Urlaub auf dem Bauernhof.

Wer es exklusiver möchte, ist im Trinserhof gut aufgehoben. Durch das romantische Landhaus weht ein Hauch von italienischem Vintage und Design. Dort habe Hollywood-Legende Omar Sharif ( 2015) genächtigt, als er in der Region 1969 den Film ,Das vergessene Tal’ drehte, sagt Joakim, der gebürtige Trinser, der nach einem Meeresbiologie-Studium und einem Aufenthalt in Schweden in seine Heimat zurückgekehrt ist. Was macht ein Meeresbiologe in den Alpen? Joakim deutet auf die Berge und sagt: „Was man hier sieht, war früher einmal Meer. Wer hier Berge besteigt, wandert auch immer über Korallenreste.“