Wir hätten doch Bier oder Gin Tonic ordern sollen statt einer Flasche Wein, dann hätte es keine sprachlichen Missverständnisse gegeben. Statt dem "Winecooler" serviert der Kellner nämlich ein Cola. Selber schuld! Im schottischen Dialekt wird ein "O" schnell zum "U" – Cula sozusagen. Im Süden Schottlands und Norden Englands muss man überhaupt ein wenig umdenken, nicht wegen rauer Dialekte. Zum Beispiel, sich mit "flüssiger Sonne" anfreunden. Das heißt: Hier regnet es oft. Deftige Kost zu mögen ist auch kein Fehler. Die wenig bekannte Grenzregion mit tiefgrünen Hügeln, blauen Seen und pittoresken Städten zu erkunden, ist aber ebenso reizvoll, wie Südengland oder die schottischen Highlands, die die bestbesuchten Regionen Großbritanniens darstellen.

Erkundungen in Edinburghs Altstadt-Gässchen

Foto: Getty Images/georgeclerk/iStockphoto Schon die schottische Hauptstadt Edinburgh bietet viel zu sehen. Embra, wie es im lokalen Dialekt heißt, liegt am Fuße des imposanten Edinburgh Castle aus dem Mittelalter und besticht durch seine Zweiteilung: Enge Gassen, bunte Läden und Pubs in der Altstadt sowie großzügige viktorianische Architektur in der New Town und viele grüne Parks machen die Stadt zu einem lebenswerten Ort. Gegen Kälte, Wind und Regen hilft das Nationalgetränk Whisky, das hier – wie überall in Schottland – allgegenwärtig ist. 3380 verschiedene Flaschen sind etwa in der größten Whiskysammlung Schottlands in der "Whisky Experience" zu sehen.

Quer durch die Lowlands

Draußen vor der Stadt zieht die Atmosphäre der Lowlands jeden schnell in ihren Bann. Auf dem Weg nach Süden, zur schottischen Grenze, passiert nicht viel – die Natur mit grünen Hügeln und einem endlos scheinenden Himmel ist die Hauptsache. Die Eindrücke erlebt man auf Landstraßen intensiver. Oft beleben nur Schafe, die wie weiße Flecken in der Landschaft stehen, das satte Grün. Rund 25 Millionen (gegenüber fünf Millionen Schotten) gibt es in Schottland – die Chancen ihnen zu begegnen sind also hoch.

Hochzeitsstädtchen Gretna Green

Für Begegnungen ganz anderer Art ist das Grenzstädtchen Gretna Green bekannt. Seit 250 Jahren ist es ein Ort für Liebende, denen die Eltern die Heirat nicht erlaubten. Die Tradition, den Bund fürs Lebens über einem Amboss in einer historischen Schmiede zu schließen, wird bis heute gepflegt. Statt dem Schmied vollzieht die Zeremonie aber ein Standesbeamter. 1614 Trauungen waren es im Vorjahr.

Foto: KURIER/Ingrid Teufl Die Engländerin Anne und der Schotte Andrew haben nicht hier geheiratet, halten es aber schon seit 30 Jahren gut miteinander aus. Die Museum-Guides sind das lebende Beispiel, dass Schotten und Engländer sich doch mögen und zusammenleben können. Kennengelernt hat sich das Ehepaar als Deutschstudenten in Nürnberg – bei einer Dudelsackparade. What else.

Nach Gretna Green ist Nordengland erreicht. Weiter geht’s durch die Cumbrian Mountains in den "Lake District". Die zahlreichen, bis zu 70 Meter tiefen Seen entstanden in den Eiszeiten und sind weniger bekannt.

Über die Berge zum Lake District

In dieser Landschaft lassen sich Ruhe und Stille ganz unmittelbar erleben. Die schönste Strecke zum größten See Lake Windermere führt über den Kirkstone Pass. An seiner höchsten Stelle (454 m) wurde 1496 ein Kloster errichtet. Heute ist das "Kirkstone Pass Inn" ein uriges Wirtshaus mit Kaminfeuer – und Großbritanniens dritthöchst gelegenes Pub. Außer einigen Motorrädern, die die kurvige Bergstrecke fahren, ist hier nur der Wind zu hören. Unten angekommen, kann man bei einer Schiffsrundfahrt die Dimensionen des Lake Windermere erahnen: Er ist 17 km lang. Ein ruhiges Plätzchen am Schiff, von dem aus man die Wellen und das malerische Ufer genießen kann, lässt sich meist leicht finden.

Foto: KURIER/Ingrid Teufl Auf dem Weg durch die Yorkshire Dales wird die Landschaft dann rauer: Manche Straßen sind für Busse zu eng. Dieses Problem gibt es auf den gut ausgebauten Straße von York, dem Zentrum der Region Yorkshire, nicht. Zwei Tage braucht man, um die Stadt richtig zu erfassen. Ein Pflichtbesuch ist das berühmte York Minster, die größte gotische Kathedrale Nordeuropas. In den 128 großflächigen Fenstern befindet sich die Hälfte des noch in England vorhandenen mittelalterlichen Buntglases. In den "Shambles", den engen Kopfsteinpflaster-Gassen der Altstadt, haben historische Fachwerkhäuser überlebt.

Kontemplation im Kloster

Foto: KURIER/Ingrid Teufl Wie langlebig Ruinen sein können, demonstriert das ehemalige Zisterzienserkloster Fountains Abbey. Nach 400-jährigem Bestehen fiel eines der größten und reichsten Klöster der Insel 1539 der Kirchenreform Heinrich VIII. zum Opfer. In die im 18. und 19. Jahrhundert aufwendig gestaltete Parklandschaft des "Studley Royal Water Garden" integriert, ist es noch immer ein Ort tiefer Ruhe.

Beatles-Spurensuche in Liverpool

Foto: Getty Images/chrisdorney/iStockphoto Spätestens in Liverpool ist es allerdings vorbei mit beschaulicher Stille. In ihrer Heimatstadt sind die Beatles allgegenwärtig. John, Paul, George und Ringo wurde u. a. ein Denkmal am Hafen und ein Museum gewidmet, das ihren Werdegang mit Originalschaustücken nachzeichnet. In der schmalen Mathew-Street reiht sich ein Musik-Pub an das nächste. Der legendäre Cavern Club, in dem die Beatles exakt 292 Mal auftraten, wurde wieder aufgebaut und kann heute besichtigt werden.

Bei den Liverpudlians

Foto: KURIER/Ingrid Teufl Die achtgrößte Stadt Großbritanniens ist ebenso stolz auf ihre Industriegeschichte. Vom wichtigen Exporthafen fuhren einst Schiffe in alle Welt. Heute legen hier Kreuzfahrtschiffe an, und auch die legendäre Fähre, die von "Gerry & The Pacemakers" 1964 im Song "Ferry cross the Mersey" besungen wurde. Die verwahrlosten Docks wurden aber herausgeputzt, die historische Hafenstadt zählt zum Weltkulturerbe. Daneben blitzt Stahl und Glas. Im Stadtteil Ansfield steht das Heimatstadion des Liverpool FC, ein Ziel für Fußballfans.

Mit den Liverpudlians oder Scousers, wie man die Einwohner nennt, könnte es aber wieder Verständnisprobleme geben: Ihr Dialekt ist markant – aber unverständlich. Sich mit Beatles-Songs darauf einzustimmen, könnte eventuell helfen. Falls nicht: Die Liverpooler, sind wie alle Briten, höfliche Menschen. Ein Sorry ist nie falsch.