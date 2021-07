Griechenland vs. Türkei: Wer bietet mehr?

Wo soll der Urlaub heuer hingehen? In die All-inclusive-Hochburg Türkei, die wieder mit neuen Hotels und Dumpingpreisen lockt? Oder doch ins krisengebeutelte Griechenland, das mit seinen mehr als 2000 Inseln eine enorme Vielfalt zu bieten hat? Der KURIER bietet Entscheidungshilfen:



Unterkünfte Eine Woche all-inclusive in einem guten 4*-Hotel unter 400 € - mit Dumpingpreisen wie diesen locken Veranstalter in die Region Antalya an der türkischen Riviera. Hier haben sich in den letzten Jahren zahlreiche vor allem auf Familien ausgerichtete Bettenburgen etabliert. Nirgends gibt's so viele Wasserrutschen wie in dieser Region. Auch in puncto Wellness & Spa hat die Türkei die Nase vorn.

Der Vorteil in Griechenland sind die vielen kleinen gemütlichen Pensionen. Außerdem kann auch Hellas mit einigen neuen Top-Hotels aufwarten: An der Costa Navarino auf dem Südpeloponnes errichtet Starwood Hotels & Resorts zwei neue 5*-Hotels, die alle Stückerl spielen - von luxuriösen Suiten über einen ausgedehnten Sandstrand, seenartige Pools bis zum Spa- & Thalassozentrum und Golfplatz. "Unser Ziel ist weg vom Massentourismus hin zum Qualitätstourismus", sagt der griechische Tourismusdirektor Panagiotis Skordas."



Strände Kilometerlange Sandstrände in den Tourismusregionen der Türkei oder versteckte Buchten in Griechenland - Top-Strände haben beide Länder zu bieten. In Griechenland sind das etwa Kyllini am Westpeloponnes, Falassama bei Chania auf Kreta, Gerakas auf Zakynthos oder Apella auf Karpathos. Die Türkei hat neben der riesigen Strandregion zwischen Antalya und Alanya an der türkischen Riviera auch schöne Strände an der Ägäisküste - etwa im Raum Bodrum und Izmir.