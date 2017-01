Es gibt verschiedene Reisetypen. Die einen freuen sich im Urlaub, ihr Handy endlich auszuschalten und überlassen gerne alles dem Zufall, viele gehen auf Nummer sicher und planen ihren ganzen Trip mit Spezialisten im Reisebüro. Andere wiederum können sich unterwegs nicht von ihrem Smartphone trennen und wollen immer wissen, wo das nächste hippe Lokal ist, die coolste Bar oder der trendigste Shop.

Hosentaschen-Guide

Foto: Getty Images/Geber86/IStockphoto.com Für die letzte Gruppe kommen ständig neue Apps auf den Markt. "Google Flights" etwa soll dabei helfen, die besten Flüge zu finden, während "Google Trips" nicht nur bei der Planung hilft, sondern auch vor Ort eine Art personalisierter Tourguide für die Hosentasche ist. Wer gmail nützt, profitiert vom automatischen Auslesen aller Reiseinfos. Die App gibt auch offline einen Überblick über Hotel, Mietauto, Restaurants und Flugzeiten. Infos gibt es derzeit für die 200 beliebtesten Städteziele.

Auch Airbnb bietet nun einen Service, der sich "Trips" nennt. Reisende können über die App der alternativen Übernachtungsplattform Ausflüge buchen. Über "Entdeckungen" werden Touren oder Kurse angeboten, bei denen man z. B. in das Nachtleben eintauchen kann, lernt, wie man boxt oder töpfert. Derzeit ist die Funktion in 12 Städten ausgerollt, in 51 ist das Service geplant. Über "Orte" gibt es für viele Städte kuratierte Tipps von Restaurants über Shops bis hin zu Wanderungen. Künftig soll man über Airbnb auch Flüge oder Mietwagen suchen und buchen können, wie Alexander Schwarz, General Manager der D-A-CH Region im Gespräch mit dem KURIER verrät.

Wohnmobil-Sharing

Foto: /Paul Camper/Konrad Stöhr Fotografie Nach dem airbnb-Prinzip können auf paulcamper.at nun auch in Österreich private Wohnmobile zur Vermietung angeboten werden. Noch sind auf der Plattform vor allem Angebote aus Deutschland zu finden, die Seitenbetreiber hoffen aber auf 150 österreichische Camper bis zum Sommer. Durchschnittlich kostet eine Nacht 68 €, eine vollumfängliche Versicherung inklusive europaweiter 24-Stunden-Pannenhilfe ist inkludiert.