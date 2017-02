Schauspieler und UN-Botschafter Nikolaj Coster-Waldau, bekannt als Jamie Lanister in "Game of Thrones", hat als erster Hollywoodstar Panoramaaufnahmen für Google Street View gesammelt.

Dafür reiste der gebürtige Däne in seine zweite Heimat Grönland und schnallte sich den sogenannten Trekker auf den Rücken. Der Rucksack ist mit 15 Kameras ausgestattet und nimmt 360-Grad-Bilder auf, die später für den Google-Dienst genutzt werden. Damit lief er auf Eis, sprang auf ein Quad-Bike, stieg ins Boot und nahm einen Hubschrauber, um das schmelzende Eisschild auf Street View zu erfassen und auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Das Video dürfte nicht nur "Game Of Thrones"-Fans gefallen, sondern zeigt auch die einzigartige Schönheit des Landes:

Auf den Spuren von Game of Thrones