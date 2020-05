Freier Fall ins Weiß der Tiroler Berge

Er liebt die Jagd nach dem besten Powder und hasst die Hitze. Sebastian Schwaiger, staatlich geprüfter Skilehrer, Marketingleiter der Bergbahnen und Freeride-Guide in Fieberbrunn, ist heute happy. In der Nacht hat es geschneit, jetzt glitzern die Freeride-Hänge am Wildseeloder unverspurt unterm blitzblauen Himmel. "Da pfeif’ ich auf die Karibik", lacht er und springt in den flauschig weißen Hang. Der lockere Pulverschnee staubt, weg ist er.

Fieberbrunn ist das rot-weiß-rote Mekka der Freeride-Szene, der einzige Ort in Österreich, wo die Freeride World Tour Station macht. Heuer vom 10. bis 16. März. Da brettelt die Weltelite über Fels durchsetzte, 70 Grad steile Hänge und durch wenige Meter breite Steilrinnen am Berg Wildseeloder. Es sind wahre Höllenritte mit kühnen Sprüngen von Felswänden. Ein Spektakel für die Zuseher. Das animiert in Fieberbrunn mittlerweile Tausende Hobby-Freerider zumindest zu kurzen Ausritten ins freie Gelände.