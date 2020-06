Freier Fall in Mayrhofen im Zillertal

Mehr als zwei Millionen Gäste fanden 2011 den Weg in die Ferienregion Mayrhofen-Hippach am Fuße des Naturparks Zillertaler Alpen. "Die Bahnen führen bis auf die Gipfel. Der Ahorn ist speziell für Familien super. Die Routen sind einfach und mit kleinen Seen gesäumt", sagt der zweifache Familienvater. Und im Sommer sorgt eine Greifvogelschau für Begeisterung.

Über der Ahornbahn – mit ihren 160-Personen-Kabinen die größte Pendelbahn Österreichs – ziehenParagleiter ihre Runden. Ein Mal im Jahr wagt sich der Schürzenjäger selbst in luftige Höhen: Von Christa’s Skialm (2095 Meter) springt er im Tandem in die Tiefe. "Die Perspektive ist genial und es herrscht absolute Ruhe."

Wesentlich belebter präsentiert sich da der urige Ortskern mit seinen Geschäften und Hotels. "Die Hauptstraße bietet sich zum gemütlichen Flanieren an. Es gibt gute Restaurants, die auch ortstypische Schmankerln wie Graukassuppe, Schlichtanudeln, Krapfen und Zerggl kredenzen. Und in den Lokalen geht’s heiß her", weiß der Schlagzeuger aus eigener Erfahrung. Doch etwas bemängelt er: "Wir haben zwar ein geiles Erlebnisbad, aber keinen Badesee."

Dann verwandelt sich der Musiker, der mit seinen Kollegen am 4. August Finkenberg rockt, vom Buben wieder in den Schürzenjäger. Bereitwillig posiert er für einen Fan vor der Steinbock-Figur auf dem Hauptplatz – die Sonnenbrille auf der Nase.