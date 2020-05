Und täglich grüßt das Abenteuer

„Bei so viel Erlebnis in dieser fast unberührten Natur, was für die meisten Kinder komplett neu ist, sind einige dann aber schon ziemlich müde“, sagtMarina Huber, die in ihrer zusätzlichen Tätigkeit richtig aufgeht. Sie versteht es prächtig, eine spannende Balance zwischen Spaß – die von den Jung-Rangern selbst gebastelten kleinen Wasserräder drehen sich zur Freude aller im kalten Gebirgsbach – und Lernen herzustellen: So können die Burschen und Mädchen Strudelwürmer und Eintagsfliegenlarven unter dem Mikroskop betrachten und erfahren, dass diese Tierchen anzeigen, dass das Wasser des Baches trinkbar ist.

Krönender Abschluss am dritten Tag ist der Besuch der Fischfarm des urigen Züchters Hermann. Wenn er sie in die Geheimnisse seines Geschäfts einweist, werden die Augen der Kinder groß, und noch größer werden sie, wenn sie die Saiblinge oder Forellen selbst in Händen halten dürfen. „Am Anfang war das schon ein bisschen komisch, weil es sich so glitschig angefühlt hat“, sagt die 13-jährige Maristella, „aber dann war es nur mehr urcool.“ Als sie dann als stolze Jung-Rangerin mit Zertifikat in Kirchleitn eintrudelt, wird sie von ihren Eltern schon voller Sehnsucht empfangen – und hört zunächst gar nicht mehr auf zu erzählen.