Familien-Skifahren in Obertauern: Mehr Schnee geht nicht

Ideal für Familien ist, dass das Hotel – so wie viele in Obertauern – direkt neben der Piste liegt. Das Skigebiet ist mit 60 Kilometern leichten Pisten, gruseliger Ski-Geisterbahn und Märchenpark sehr kinderfreundlich. Auf bis zu 2313 Höhenmetern gibt es zwei Kindertauernrunden. Bei der großen Runde für Erwachsene sind die Lifte so angelegt, dass man im oder gegen den Uhrzeigersinn sämtliche Pisten abfahren kann, bis man wieder zurückkommt.

Adeles Eltern teilen sich auf: Einer planscht mit Kind im Wellnessbereich, der andere fährt Ski. Dabei kommt man immer wieder beim Beatles-Denkmal vorbei. Vier Meter hoch und 1,5 Tonnen schwer sind die Figuren der Fab Four, die an deren Besuch im Jahr 1965 erinnern. Nach wie vor denkt man im Ort gerne an die waghalsigen Abfahrten der vier Pilzköpfe, die hier für ihren Song „Help!“ drehten.

Neben Skifahren bietet Obertauern einige Wanderwege, Rodelbahnen und Langlaufloipen. Schließlich finden wir doch noch einen Wintersport für Adele: Rodeln. Und das gefällt auch den Eltern.