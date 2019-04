Etikette: Ist es erlaubt, im Flugzeug den Sitzplatz zu wechseln?

Fein säuberlich ist der Sitzplatz auf jedem Flugticket ausgewiesen. Dennoch kommt es an Bord vor dem Abheben immer wieder zu Sitzplatzwechseln. Doch ist das eigentlich erlaubt?

Beth Blair, ehemalige Flugbegleiterin und freie Journalistin, hat für die BBC Nachforschungen angestellt.

Die Kurzzusammenfassung: Der Platztausch ist in der Regel kein Problem. Dennoch können die Sonderwünsche für die Crew zur Nervenprobe werden.

"Die meisten Flugbegleiter haben nichts dagegen, wenn Passagiere ihren Sitz wechseln", erklärt Michael (er will nicht mit vollem Namen genannt werden, Anm.), Flugbegleiter bei einer großen US-amerikanischen Fluggesellschaft im Interview. Vorausgesetzt, es handelt sich um einen Wechsel innerhalb der eigenen Beförderungsklasse.

Chaos vermeiden, Fairness garantieren

Auch hier hat die Willkür bei der Platzwahl Grenzen. Grund dafür: Passagiere, die anderswo sitzen wollen, als ihnen zugeteilt wurde, können schnell Chaos verursachen.

"Es wird zum Beispiel zu einem Problem, wenn ein Passagier in die Reihe beim Notausgang wechseln möchte", sagt Michael und spielt auf die Beliebtheit jener Sitze an, die über zusätzliche Beinfreiheit verfügen. Mittlerweile würden Airlines für diese Plätze einen Kostenzuschlag berechnen, es sei deshalb nicht fair, diese an andere weiterzugeben. "Ich persönlich lasse Passagiere auch nicht dort sitzen, wenn sich niemand in der Ausgangsreihe befindet", erklärt Michael.