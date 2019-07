Infinity-Pool direkt neben der Landebahn

Als der denkmalgeschützte TWA-Terminal in New York aus den 1960er Jahren im Mai in ein Hotel verwandelt wurde, war die Freude unter Hotelfans groß. Aber nicht nur die Cocktail Lounge in einem restaurierten Flugzeug aus den 60er Jahren sorgt für Aufsehen, auch der Infinity-Pool am Dach eines Towers mit Blick aufs Rollfeld.

Bei der Eröffnung des Hotels war er noch nicht fertig, mittlerweile plantschen schon zahlreiche Gäste im kühlen Nass.