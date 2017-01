Es ist, wie jedes Jahr, ein internationales Event für Urlaub, Reisen und Freizeit. Auf der führenden Publikumsmesse für Tourismus in Österreich stellen mehr als 800 Anbieter aus 70 Ländern beliebte Urlaubsziele, Geheimtipps, maßgeschneiderte Angebote, Trends, Schnäppchen und Gewinnspiele vor.

Foto: /Christian Husar Live-Programme auf der Showbühne, unterhaltsame Vorträge und Filmpräsentationen im Reisekino sowie Highlights für Kinder runden das Programm der Aussteller ab. In der Halle B verwöhnt die "Genusswelt" mit Live-Kochshows und kulinarischen Schmankerln. Neu sind heuer die VIP-Tickets (siehe Info re.), die für mehr Komfort sorgen.

Foto: /Ruefa – Ruefa Der größte Aussteller der Messe feiert 100-jähriges Jubiläum der Verkehrsbüro Group. Preise und Angebote auf der Messe: Die Jubiläums-Goodies gibt es nicht nur auf dem Messestand sondern auch auf der Showbühne zu gewinnen. Österreichs größte Reisebürokette vereint mit dem "Messe in der Messe"-Konzept auf 1900 m² rund 60 Reiseveranstalter, Fluglinien und Agenturen.

Foto: /Roman Seidl – Niederösterreich Die österreichische Partnerregion der Ferien-Messe 2017 stellt ihre neue Werbekampagne und ihr abwechslungsreiches Erlebnisprogramm vor. Handwerken, sporteln und basteln stehen auf dem Programm. Vorgestellt werden zahlreiche Themenschwerpunkte: Vom Familienangebot "Da staunst Du! – Abenteuerferien in NÖ" über "Outdoor-Aktiv", Berg-, Garten- oder Theatersommer bis zu Genussvollem (siehe auch Seiten 16 und 17, Wirtshauskultur).

Foto: /Polish Tourist Organisation – Polen Für das internationale Partnerland der Messe stehen Wassersport, Radfahren, Städte- und Kulturreisen im Mittelpunkt der Präsentation. Vorgestellt wird der neue Radweg "Green Velo", der durch fünf ostpolnische Woiwodschaften sowie zahlreiche Natur- und Landschaftsparks führt.

– Austrian Airlines Die Partner-Fluggesellschaft der Messe bietet an der Self Booking Station Messespecials zum Selbstbuchen an. Besonders interessant sind die zwei neuen Destinationen Los Angeles und Seychellen. Neben dem 3-D-Fotogewinnspiel gibt es eine Saftbar und die beliebten myAustrian Helium-Flugzeuge.

Foto: /Axel Halbhuber – Buchtipp "Kann man mit Kleinkind reisen? Dieser Frage widmet sich Autor und KURIER-Redakteur Axel N. Halbhuber in seinem neuen Buch und auf der Ferienmesse. In "Reisen ist ein Kinderspiel" erzählt er von seinen Vater-Sohn-Trips aus der KURIER-Serie "Valentin auf Reisen" und gibt ein flammendes Plädoyer dafür ab, dass Eltern ihrem Nachwuchs schon früh die Welt zeigen sollten. Das Buch wird auf der Ferienmesse präsentiert, der Autor ist zu Gast.

Info

Termin Do., 12., bis So., 15. Jänner 2017

Öffnungszeiten Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort Messe Wien, Hallen A und B, Messeplatz 1, 1020 Wien

Eintritt Tageskarte Wochentag 12,50 €, im Online-Vorverkauf 9 €, Tageskarte Wochenende 13,50 €, im Online-Vorverkauf 11 €. Studenten und Pensionisten 8,50 €. Kinder bis 10 Jahre gratis.

VIP Tickets Neu sind die exklusiven, limitierten VIP-Tickets, die nur online und bis 11. Jänner 2017 auf www.ferien-messe.at/besuchen/ticket erhältlich sind. Im Preis von 42 €/P. sind inkludiert: Eintritt zu Ferien-Messe, Genusswelt, Bike Village Vienna, Vienna Autoshow, unlimitierter Zutritt zur exklusiven VIP-Lounge in der Galerie B inklusive Snacks und Soft-Drinks sowie kostenfreies Parken in den Parkhäusern A und B der Messe Wien.

Auskünfte Ferien-Messe Wien,Tel. 01/727 20-0, www.ferien-messe.at