Karibische Natur-Träume für Abenteurer

Am weißen Traumstrand in der Sonne zu liegen ist zu langweilig? Macht nichts, denn die Dominikanische Republik hat genügend Abwechslung für Wagemutige zu bieten:

Surfen und Kitesurfen: Der Strand Cabarete an der Nordküste hat besten Wind für Surfer und Kitesurfer. Von 23. bis 28. Februar 2015 bietet sich die Gelegenheit zum Passiv-Surfen: Dorf findet an den Stränden Encuentro und Cabarete der internationale Surf-Wettbewerb „Master of the Ocean“ statt. Wassersportler messen sich im Surfen, Wellenreiten, Kitesurfen und Stand-up-Paddling.

Canyoning und Wandern: Wandern ist auf den höchsten Berg der Karibik, den 3098 Meter hohen Pico Duarte, bestens möglich. Im tropischen Regenwald des Gebirges Cordillera Septentrional werden Kletter- und Canyoning-Ausflüge zu den 27 Wasserfällen von Damajagua angeboten.

Rafting und Kayaking: Der Rio Yaque del Norte, der in der Cordillera Central entspringt und in den Atlantik mündet, bietet Gelegenheit zum Rafting und Kayaking – in den Schwierigkeitsgraden zwei, drei und vier.

Golfen: Wer es lieber ruhiger angeht, hat an 30 Designer-Golfplätzen Gelegenheit für Abschläge. Die Dominikanische Republik wurde von der International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) zum besten Golf-Reiseziel in der Karibik und in Lateinamerika gekürt. Empfehlenswert ist das luxuriöse Casa de Campo, das von IAGTO immerhin zum „besten Golfresort der Welt des Jahres 2014“ gekürt wurde.