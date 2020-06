Direktverbindung zu den Sternen

- Der Klassiker: Vom All-Jet träumen Forscher seit den 1940er-Jahren. Die Idee für einen Space-Lift hatte der russische Mathematiker Konstantin Tsiolkovsky, 1885. Aigner: "Beim Aufzug gibt es nur ein einziges ungelöstes Problem, das Material." Vereinfacht besteht der Weltraum-Aufzug aus einem 40.000 km langen Seil, das senkrecht von der Erdoberfläche ins All führt. An seinem Ende hängt ein Gewicht, das aufgrund der Fliehkraft der Erddrehung wie der Sitz eines Kettenringelspiels das Seil straffhält. Mit der Entdeckung der Kohlenstoff-Nanoröhrchen hat die Forschung neuen Schwung erhalten. Ein Band aus diesem extrem stabilen Material könnte die Lösung sein – in 20 Jahren. Bei Tests schafften Mini-Aufzüge der TU München 150 Meter in 52 Sekunden, die Kletterer wogen 5,6 kg.

Hat die Menschheit nicht größere Sorgen? Aigner: "Es gibt dümmere Sachen, für die man Geld ausgeben kann. Die Apollo-Mission war billiger als der Vietnam-Krieg."