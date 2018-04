Die schönsten Touren zu den Schätzen unseres Planeten

Tuchfühlung mit Koalas und Wombats

Am anderen Ende der Welt warten die Blue Mountains im australischen Bundesstaat New South Wales darauf, entdeckt zu werden. Die Tour bietet GetYourGuide von Sydney aus an. Dabei besuchen die Naturliebhaber Echo Point, die Leura Cascades sowie den Aussichtspunkt Cahills. Durch den Regenwald geht es auf dem Rainforest Boardwalk. In einem Wildlife Park begegnen sie schließlich Koalas, Kängurus und Wombats.