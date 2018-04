Orgineller flittern als Harry und Meghan

Aktiv in Neuseeland

Berge, Strände, Gletscher, Vulkane, Flüsse – Neuseeland bietet einfach alles, was Naturliebhaber und Outdoor-Fans für eine perfekte Reise brauchen. Frisch Vermählte starten hier in gigantischer Kulisse in das Abenteuer Ehe. Entdecken Sie gemeinsam das Dorf der Hobbits, besteigen Sie Vulkane und holen Sie sich eine ordentliche Portion Adrenalin in der Stadt der Abenteuersportler, Queenstown. Unsere zwei absoluten Top-Tipps für Verliebte: die romantischen Sonnenuntergänge an der Westküste und Canyoning durch den Skippers Canyon. Das schweißt garantiert fast so sehr zusammen, wie das Ja-Wort am Standesamt.