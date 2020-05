Die Piste ruft: In Ischgl zum Skiprofi werden

Ein hochprofessionelles Skitraining im Tiroler Ischgl, einem der besten Wintersportorte weltweit, erwartet alle Teilnehmer von 27. November bis 2. Dezember. Das Skigebiet Ischgl-Samnaun überzeugt mit hoher Schneesicherheit, über 200 Pistenkilometern und modernen Liftanlage. Die wichtigste Voraussetzung für eine Teilnahme an der Solaria-Ski-Challenge ist, Skianfänger zu sein. Aus allen Bewerbern (Information siehe unten) werden 20 Personen vom Hotel eingeladen, Übernachtung mit Halbpension, Skikurs und Ausrüstung sowie ein hoteleigener Wellnessbereich inklusive.



"Vom Anfänger zum Skiprofi in nur 5 Tagen" lautet das Motto der 2. Solaria-Ski-Challenge. Am Ende der Woche gilt es ein Abschlussrennen zu bestreiten, dennoch steht der Spaßfaktor an erster Stelle. Übrigens: Im vergangenen Jahr mischten sich Promis wie Albert Fortell, Gitta Saxx, Christoph Fälbl und Anthony Thet unter die zahlreichen Bewerber.