Die beliebtesten heimischen Badeseen

Platz 6: Faakersee - Kärnten Alle guten Dinge sind drei. Auch in Kärnten und vorne mit dabei: Der Faaker See landet nicht nur in dieser Hitliste auf Platz sechs, er wurde in einem anderem Ranking mit 2295 Sonnenstunden im Jahr 2011 auch zum sonnenreichsten Badesee Österreichs gekürt.