Die 10 aufregendsten Reiseziele Europas 2019

9. Vevey, Schweiz

Einmal alle 20 Jahre im Juni lässt Vevey zum dreiwöchigen Wein-Festival Fête des Vignerons so richtig die Korken knallen. Besucher können sich in einem der unzähligen Restaurants in der Altstadt – die von 20-Gänge-Menüs bis zum gemütlichen und preiswerten Fondue alles anbieten– die Bäuche vollschlagen bevor sie die Schlemmerei mit einer Runde Schwimmen im See wieder abtrainieren.