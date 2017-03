Der neue Urlaubs-Geheimtipp: Kolumbien

3,5 Millionen Touristen 2016 - seitdem Kolumbien auf dem Weg zum Frieden ist, wird dieses Land des "Realismo mágico" als Reiseziel attraktiver. Der Präsident will den Wirtschaftsfaktor in bisherige Guerillagebiete "exportieren".

Das waren noch andere Zeiten, als plötzlich dieser schwer bewaffnete Paramilitär da stand und pro Person zehn US-Dollar abkassierte. "Wir passen auf, dass euch die Guerilla keinen Ärger macht", so die Begründung. Auf den vier Tagen Wanderung durch den Dschungel, im Bergregenwald der Sierra Nevada de Santa Marta, über Hängebrücken und an klapprigen Seilen über Flüsse schwebend, kam man auch an Dutzenden Kokainküchen vorbei. Kolumbien vor zehn Jahren.

Verlorene Stadt

Die Route zur Ciudad Perdida, der "verlorenen Stadt" ist auch ohne Paramilitärs und FARC- oder ELN-Guerilla ein Abenteuer, aber heute ein weit risikoärmeres. Sie gilt nach der Inka-Stadt Machu Picchu in Peru als größte bekannte vorkoloniale Kultstätte in ganz Südamerika.

Die Wanderung mit Übernachtung in Hängematten ist ein Naturerlebnis, der Weg das Ziel. Aber jahrelang wurden reihenweise Rucksacktouristen entführt, 2003 zum Beispiel acht Urlauber aus Europa und Israel. 2.000 Soldaten und Polizisten suchten sie, einige waren monatelang in der Gewalt der ELN-Guerilla, die sich über Lösegeld finanzierte. Die nach über 70 Tagen befreite Deutsche Reinhilt Weigel musste selbst für die Kosten aufkommen, wie ein Gericht entschied, dabei ging es um 12.600 Euro für einen Hubschrauberflug - weil das Risiko eben bekannt war.

Aus dem Archiv: Die unbekannte Schönheit

Nicht immer wird Kolumbien auch als Reiseziel erkannt. Drogenkriege verschafften dem südamerikanischem Land am Pazifik einen schlechten Ruf, auch wenn Kolumbien landschaftlich und kulturell die idealen Voraussetzungen für den Tourismus bietet. Die Sicherheitslage stellt sich, so das Außenministerium , von Region zu Region sehr unterschiedlich dar und ändert sich auch immer wieder. Wer also nach Kolumbien reist, sollte sich vorab gut über die aktuelle Lage vor Ort informieren. Touristische Orte gelten gemeinhin aber als sicher. Wir zeigen Ihnen die schönen und abwechslungsreichen Seiten des tropischen Landes: Kolumbien kann man in fünf geographische Klimazonen unterteilen und jede hat ihre ganz spezifische Landschaft, Fauna und Flora. Dazu gehören die Regionen der Anden, der Karibik, des Pazifiks, des Amazonas und der Llanos Orientales. Für Ornithologen ist es ein Paradies: Mit 1821 verschieden Vogelarten die man im Land findet, das sind 20 Prozent aller Vögel, liegt Kolumbien weltweit an erster Stelle. Über 3000 Fischarten leben in den Gewässern. Als hübsch kann man die Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá, vielleicht nicht bezeichnen. Sie hat andere Qualitäten. Wie etwa Bogotás Museo del Oro. Auf drei Stockwerken werden mehr als 55.000 Exponate aus Gold und anderen Edelmetallen ausgestellt – alles Relikte der prähispanischen Kulturen Kolumbiens. Von touristischem Wert ist auch die Altstadt Bogotás, La Candelaria, mit ihren historischen Gebäuden und Plätzen. Um die Plaza Bolívar sind viele öffentliche Gebäude sowie Kirchen angesiedelt. Neben Parks und Radwegen hat die Hauptstadt auch neue und große Bibliotheken gebaut sowie unzählige öffentliche Gebäude und Schulen renoviert oder neu errichtet. Die UNESCO erklärte bisher sechs Stätten in Kolumbien zum Weltkulturerbe darunter etwa Hafen, Befestigungen und Baudenkmäler in Cartagena. Die Stadt gilt als eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas überhaupt. Sehenswert ist vor allem das komplett ummauerte alte Stadtzentrum mit Festungsring und den Stadtteilen Centro mit der Kathedrale und zahllosen Palästen im andalusischen Stil, San Diego, dem Viertel der Händler und der zahlenmäßig kleinen Bourgeoisie sowie Getsemaní, dem Viertel der kleinen Leute und Handwerker. 45 Minuten mit dem Schnellboot von Cartagena de Indias entfernt, sind die besten Strände des nördlichen Kolumbiens zu finden, wie die des reizvollen Archipels der Rosario-Inseln – ursprünglich ein Korallenriff. Ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe ist das historische Zentrum der Stadt Mompós in Bolívar südöstlich von Cartagena. Santa Marta ist ein friedliches Städtchen das Naturschönheiten mit einer ausgezeichneten Hotellandschaft und vielfältigen Wassersportmöglichkeiten kombiniert. In wenigen Minuten erreichen Reisende das charmante Fischerdorf Taganga, das vor allem Tauchfreunde und Rucksackreisende anzieht. Der Tayrona-Nationalpark überzeugt mit ausgedehnten Stränden. Die bekanntesten sind Bahía die Muschelbucht Concha, Neguanje und Cañaveral mit seinem Camping-Areal und schönen Stränden inmitten üppiger Landschaft. 52 Naturparks befinden sich in Kolumbien, darunter das Naturreservat Malpelo oder der Nationalpark Los Katíos. Die einwöchige Rundwanderung durch den Parque Nacional Natural El Cocuy zählt zu den beliebtesten Trekkingtouren. Die Route zieht sich über zerklüftete Gipfel und den Páramo mit eiszeitlichen Tälern, Hochebenen und Bergseen. Archäologische Parks sind Teil der wichtigsten und eindrucksvollsten Kulturschätze Kolumbiens. Riesige Steinfiguren der nach ihrem Fundort benannten San-Agustín-Kultur sind in San Agustín zu bestaunen. Zu entdecken gibt es auch Gräber der präkolumbischen Kultur von Tierradentro, sowie bunte Felsmalereien an den Wänden der Höhlen von Facatativá. Medellín, das vor allem in den 1980er Jahren unter der Drogenmafia litt, ist heute Treffpunkt für die Modewelt. Auch Kunsthandwerk aus dem ganzen Landesgebiet kann man hier erstehen: Gegenstände aus Stoff und Keramik, Küchenutensilien und Accessoires wie Taschen und hochwertigen Schmuck. Zur kulturellen Tour durch das Zentrum gehören Highlights wie das Museum von Antioquia und der Botero-Platz, im Norden bieten sich der Explora-Park und der Botanische Garten dafür an und weiterhin gibt fünf Bibliotheken-Parks, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Es gibt drei Seilbahnen im Nahverkehrssystem. Einen spektakulären Ausblick erhält man mit der Linie K, die von der Acevedo Station hoch zum Bezirk Domingo Savio führt. Die Seilbahn schaukelt sich etwa 1,8 Kilometer bis zum Gipfel. Zum Staatsgebiet gehört auch die Insel San Andrés, die von einer Bergkette geprägt ist, an der höchsten Stelle 55 Meter über dem Meeresspiegel misst und zum Großteil mit Wäldern aus Kokosnusspalmen bewachsen ist. Das ruhige Meer soll hier in sieben Farben schimmern. Außerdem diente die Insel einst Piraten als Unterschlupf. Die Nachbarinsel von San Andrés, Providencia, zählt zu den schönsten Inseln der Karibik. Sie ist UNESCO-Biosphärenreservat und bietet in seinem 20 Kilometer langen Korallenriff ausgezeichnete Tauchmöglichkeiten. Natürlich darf man auch den Kaffee nicht außer Acht lassen, hier gedeihen immerhin die besten Bohnen der Welt. Beeindruckende Pfade, engagierte Arbeiter und ein endlos wirkender, grüner Horizont sind einen Besuch wert. Die Departamentos von Caldas, Quindío und Risaralda bilden die sogenannte Kaffeekultur-Landschaft. Den Anbau- und Herstellungsprozess des kolumbianischen Kaffees kennen zu lernen ist ein Erlebnis. Mit gesunder Vorsicht also ein lohnendes Reiseziel, das sich in den nächsten Jahren vielleicht sogar zur Trenddestination entwickelt.

Anno 2017 gibt es einen Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla, die knapp 7.000 Guerilleros sind in 26 Zonen, wo sie bis Ende Mai die Waffen abgeben und den Übergang in ein normales Leben organisieren, mit der marxistischen ELN-Guerilla laufen Friedensverhandlungen. Der Konflikt hat das niedrigste Gewaltniveau seit dem Beginn vor 52 Jahren erreicht, auch wenn etwa frühere Paramilitärs, die ab 2006 die Waffen niederlegten, heute wieder in kriminellen Banden mitmischen.

Strände und Trauminseln

Foto: Hasselkus PR Nach einer Wanderung zur Ciudad Perdida lockt die Karibikküste, der Parque Tairona mit romantischen Hütten direkt am schneeweißen Strand. Die Trauminsel San Andrés; Cartagena, die prachtvolle Kolonialstadt. Oder, einer der Momente, wo sich der "Realismo Mágico" des Landes erschließt, ein Besuch in Aracataca, das nicht weit entfernt liegt.

Hier wurde Gabriel García Márquez geboren, hier liegt sein Ort Macondo, Schauplatz von Aufstieg und Fall der Familie Buendía im Roman "Hundert Jahre Einsamkeit". Hier ihn zu lesen, ist Eintauchen in die literarische Welt, überall im Ort finden sich an Wänden auch die Schmetterlinge, die ein wiederkehrendes Motiv in dem Buch sind.

Die Welt-Tourismusorganisation (UNWTO) sieht Kolumbien angesichts der weltweiten Krisen und Gewalt als "eine der guten Nachrichten". "Kolumbien wird enorm von den Friedensabkommen profitieren", sagt Generalsekretär Taleb Rifai. 2016 stieg die Zahl internationaler Touristen von drei auf rund 3,5 Millionen. Und die sonst oft geringe Hotelauslastung erreichte mit 56,2 Prozent im ganzen Land den höchsten Wert überhaupt.

Nachhaltig soll der Tourismus dadurch sein, dass er gerade den vielen ländlichen Regionen zugutekommen soll, die unter dem Konflikt gelitten haben. Und durch diese Einnahmen soll der Nährboden für illegale Aktivitäten wie Drogenhandel entzogen werden. Der Aufschwung wird schon mit dem in Kuba in Sachen Tourismus verglichen - hier kamen zuletzt vier Million Touristen im Jahr.

Foto: Hasselkus PR Attraktiv sind auch die Regenwaldgebiete und Kaffeezonen sowie aufstrebende Städte wie Medellín, die eine quicklebendige Musik- und Kulturszene haben. Und sehr gutes Essen, die Drogenkartell-Zeiten versucht man vergessen zu machen. Natürlich ist es bei vielem noch ein weiter Weg, auch zu mehr Sicherheit. Aber der Tourismus ist einer der Wachstumsmotoren.

Kolumbien setzt dabei auf "Natur" und "Kultur". "Die Umwelt war ein Opfer des Konflikts. "Wir werden sie nun besser schützen mit Ökotourismus und dem Bekämpfen von illegalen Pflanzungen (Koka) und dem illegalen Bergbau", betont Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos. Denn dies waren bisher die Haupteinnahmequellen in Guerillagebieten - nun soll stattdessen Tourismus hier helfen, den Frieden zu festigen.