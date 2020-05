Der große Blick auf den Glockner

Hochzillertal

Osttirol

Mit dem nagelneuen Gradonna Mountain Resort mitten am Fuße desGroßglockners hat sich die Schultz-Gruppe nach drei edlen Lodge-Hotels imundden nächsten lang gehegten Hotel-Traum erfüllt.

Direkt neben der Talabfahrt nach Kals wurde das 4*-Superior-Resort auf 1350 Metern Seehöhe in den Berghang gebaut. Neben dem Hotel mit 118 Doppelzimmern und 12 Turmsuiten wurden 42 Châlets errichtet, die wie in einem modernen Bergdorf in der unberührten Natur liegen. Das ganze Resort ist autofrei, an jedem Punkt ist das herrliche Bergpanorama imposante Kulisse.