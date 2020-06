Das Mostviertel von unten

Werner

Im Wasser erwartet uns naturgemäß eine ganz andere Welt. Eine tiefgrüne – klar und mit 16 Grad erfrischend kühl.hatte natürlich recht: Ein (reflexartiger) Kampf gegen die Erlauf-Strömung ist aussichtslos. Also besser treiben lassen und sich auf die Wasserwelt konzentrieren. Da wimmelt’s vor bunten Steinen. Gestreift, einfärbig – aber alle so rund abgeschliffen, dass sie wunderbar in der Hand liegen. Gegen die beständige Kraft des Wassers haben sogar Reste von kantigen Ziegelsteinen keine Chance. Hin und wieder queren Fische – Äschen und Bachforellen – unseren Weg. Besonders in jenen Abschnitten, wo das Flussbett abrupt zwei Meter tiefer absinkt, begegnen sie uns. Leni wird am Schluss fast 20 gezählt haben.

Als das Ende unserer Schnorchel-Wanderung bei einem kleinen Kraftwerk naht, verändert sich der Fluss. Statt Kieseln und rohem Gestein sehen wir Moos und Algen. Die Strömung verschwindet fast, breit und ruhig fließt die Erlauf jetzt dahin. Und so war unsere Tour sogar ein hautnahes Schau-Stück, wie der Eingriff des Menschen den Naturlauf eines Flusses verändert.