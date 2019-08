Damit poliert Hamburg kräftig am Image der Musik-Metropole

Apropos Mahler: Der bekam einen Job, wurde Erster Kapellmeister des Hamburger Stadt-Theaters (von 1891 bis 1897) und war dadurch ein maßgeblicher Faktor des hanseatischen Musiklebens. In dieser Zeit vollendete er auch seine zweite Symphonie, die in die Musikgeschichte als Auferstehungssymphonie einging, in der Hansestadt aber gerne auch als Hamburger Symphonie bezeichnet wird.

Der Barockkomponist Georg Philipp Telemann blieb hingegen Hamburg bis zu seinem Lebensende treu. 1721 nahm die Stadt den gebürtigen Magdeburger als Musikdirektor, zuständig für die Musik in den fünf Hauptkirchen, in ihre Dienste. Laut Vertrag muste der Meister wöchentlich zwei Kantaten und jährlich eine Passion schreiben. Kein Wunder also, dass Telemann nach sechsundvierzig Jahren im Solde der Hanseaten mehr als 3600 Werke hinterließ.