Warum man die Heimat von Melania Trump jetzt besuchen sollte

Melanias süße Heimat

Die stolze Rajhenburg, zur Habsburgerzeit wichtige Grenzfestung, wurde 2011/12 mit EU-Hilfe vorbildlich rekonstruiert. Sie gilt als eine der bedeutendsten Burganlagen Sloweniens, die Renaissance-Struktur aus dem 12. Jahrhundert ist kaum verändert. 1881 kaufte ein französischer Trapistenorden das Schloss, die Mönche brachten Schokolade-Geheimrezepte mit. Kaiser Franz Josef liebte die süßen Köstlichkeiten derart, dass er ihnen das Gütesiegel „Chocolat Imperial“ verlieh. Schokolade gibt es heute noch zu verkosten.

Trotz aller Historie hat die Posavje-Region aber nicht den Anschluss an die Welt verloren. Dafür sorgt Melania Trump (vormals Knavs): In Sevnica, dem Geburtsort der First Lady der USA (natürlich gibt es auch hier ein schmuckes Schloss), kann man ihr zu Ehren naschen. Das Hotel Ajdovec serviert als Nachtisch die Melania-Torte. Die süße Kreation aus weißer Schokolade, verschiedenen Nüssen und einem geschwungenen Schokosegel mit einem Hauch Gold ist so elegant wie die First Lady. Kalorientechnisch allerdings die reinste Bombe.