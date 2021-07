Hamburg: Gesamtkunstwerk Elbphilharmonie

Hunderte Besucher gleiten – wie durch einen Geburtskanal – auf der 82 Meter langen Rolltreppe vom alten Speichergebäude durch eine weiße Röhre, Tube genannt, und landen bei der Panoramascheibe der Elbphilharmonie. "Oh, ah, wow", rufen die Schaulustigen, egal ob aus Europa, Asien oder Amerika, beim Postkartenblick auf den Hafen Hamburgs.

2010 sollte der gigantische Bau (120.000 m²) mit einem der bestender Welt, 44 Wohnungen und einem Hotel fertiggestellt sein. Mit einer siebenjährigen Verspätung wird das neue Wahrzeichen dernun am 17. Jänner eröffnet. Es ist ein Bau der Superlative: Die Kosten stiegen zwar von 77 auf 789 Millionen Euro. Doch die Hamburger sind überzeugt, dass ein Vielfaches dieser Summe mit dem Touristenzustrom wieder zurückfließen werde. Hamburg zählt schon jetzt, neben, zu den neuen gefragtesten Städten der Welt.