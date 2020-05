Carnuntum: Tod und Spiele

In der Arena konnte ein Gladiator auf zwei Arten sterben. Er bekam das Schwert kniend von vorn durch die Kehle oder von hinten durch das Schulterblatt ins Herz gerammt. "Beides kam selten vor", sagt Experimental-Archäologe Marcus Junkelmann. Schlachtfeste wie im Film "Gladiator" gab es einmal im Jahr zu Kaisers Geburtstag. Sogar in Rom. Im beschaulichen Carnuntum sowieso.



Dass es Gladiatorenkämpfe in der pannonischen Provinz gegeben hat, hatten Forscher bereits vermutet. Wozu hätte man sonst zwei Amphitheater benötigt? Es habe aber Zweifel gegeben, da die kleinen Arenen in der Regel mit Tierhetzen (lateinisch: venationes) bespielt wurden, erklärt Althistoriker Ekkehard Weber. Ein altersschwacher Bär oder ein germanischer Auerochse mussten genügen. Einen Kaiser Commodus (161 bis 192 n. Chr.), der selbst als Gladiator auftrat und eigenhändig fünf Nilpferde, zwei Elefanten, eine Giraffe und ein Rudel Nashörner an einem Tag hingeschlachtet haben soll, oder der - einmalige - Auftritt von Gladiatorinnen-Amazonen, solche Spektakel gab's höchstens im Kolosseum in Rom.