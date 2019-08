Capri, ein Sehnsuchtsort - nicht nur für Heidi und Tom

Am Ende des Aufstieges wartet die Villa San Michele. Der Eintrittspreis für diesen, über mehrere Etagen angelegten Komplex, beträgt acht Euro. Im Inneren kann man die Wohnung des schwedischen Dichters Axel Munthe besichtigen. Dieser praktizierte auch als Arzt und war einer der Gründer des Roten Kreuzes. Ein Säulengang mit einem Dach aus grünen Blättern führt hinaus in den Park. Dem schönsten Teil der Villa. Die dichte schattenspendente Vegetation ist nach dem schweißtreibenden Aufstieg eine Wohltat. Der Park endet an den Felsvorsprüngen. Ein Blick über das Geländer verrät, dass es hier steil zum Meer hinab geht. Es bietet sich an diesen Blick länger als nur für einen Augenblick zu genießen. Vorausgesetzt man ist schwindelfrei. Das Meer scheint von hier oben wirklich so blau wie auf all den Werbebildern im Reisebüro. Hin zur Küste verändert sich die Farbe in ein fast schon kitschiges türkis. Vor dieser Kulisse wartet die steinerne Sphinx. Der Legende nach muss man drei Finger auf ihre Flanken legen und die Augen schließen damit einem der größte Wunsch erfüllt wird.