Canyons, Jurten und Nomaden-Kost: Abenteuer in Kasachstan

Geschickt rollen Dinara und Zhanara den Teig aus, falten ihn und schneiden ihn in kleine Stücke. Heute gibt es Teigtaschen, gefüllt mit Gemüse und faschiertem Rindfleisch – eine typische Spezialität in Kasachstan. Das gemeinsame Essen findet in einer Jurte statt, dem traditionellen Wohnzelt der Nomaden, mit musikalischer Begleitung durch Freunde. So sehen viele Abende auf Reisen durch das zentralasiatische Land aus. Untertags fährt man mit dem Geländewagen durch die schier endlose Steppe, vorbei an Pferde- und Schafherden, die schneebedeckten Gebirgszüge des Tian Shan in der Ferne.