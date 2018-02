Budget & Luxus: Neue Hotels, die man kennen muss

Fairmont: Ein weiterer Hotspot im Paradies

Malediven. Mit dem Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi öffnet im April das erste Resort der Luxushotelgruppe auf der Inselgruppe. Die Anlage (20 Beach-, Wasser- und Tented Jungle Villen) liegt in einer der größten Lagunen, im Shaviyani Atoll nördlich von Malé. Von hier erreichen Gäste das erste Unterwasser-Skulpturenmuseum der Malediven. fairmont.com

Neues Avani eröffnet in der Königsstadt

Laos. Im kleinsten Land der Mekong Region eröffnet am 1. März das neue Avani Luang Prabang in der ehemaligen Hauptstadt von Laos. Nahe des Nachtmarkts und der historischen Altstadt, seit 1995 Unesco Weltkulturerbe, erinnern 53 Zimmer an die traditionellen Grand Villen der Stadt. Neben laotischer und europäischer Kulinarik bietet das Hotel ein Spa und Ausflüge in der Umgebung. www.avanihotels.com

Foto: AVANI Hotels & Resorts

Zwei neue Hausboote für Belmond

Frankreich. Ab Frühjahr fahren die Hausboote "Pivoine" und" Lilas" der luxuriösen "Belmond Afloat in France"-Flotte auf den Flüssen des Elsass und in der Champagne. In sieben Tagen besuchen Passagiere familiengeführte Weingüter, Brauereien und Sehenswürdigkeiten entlang der Route. belmond.com

Salzburg trifft Venedig im Hotel Stein

Wiedereröffnung. Nach einer mehr als zwei Jahre dauernden Umbauzeit eröffnet das Hotel Stein im März wieder. Das Motto "Salzburg trifft Venedig" spiegelt sich in der Architektur und im Interieur wider. So wurden von einer venezianischen Glasmanufaktur, die im Besitz der Eigentümer steht, eigens Leuchten und Glaskunstwerke hergestellt. ÜN ab 183 Euro/P./DZ. www.hotelstein.at

Erste Stadthotels für Six Senses

Singapur. Zwei historischen Häusern wird durch eine umfangreiche Restaurierung neues und luxuriöses Leben eingehaucht: Mehr als 100 Jahre sind beide Gebäude in Singapur, die in unmittelbarer Nähe zueinander stehen, alt. Das künftige Six Senses Duxton (49 Gästezimmer und Suiten, mit TCM-Praxis, zuvor das älteste Boutique-Hotel der Stadt) eröffnet im April, das Six Senses Maxwell (Kolonialbau, 138 Zimmer und Suiten) drei Monate später. www.sixsenses.com

Erstes Motel One in Spanien

Barcelona. Die Design-Budget-Kette eröffnete mit dem Motel One Barcelona-Ciutadella die erste Dependance in Spanien – nur einen kurzen Fußweg von der Altstadt und dem Strand entfernt. Zimmer sind ab sofort ab 79 Euro pro Nacht buchbar. www.motel-one.com

Foto: Motel One

Talgut: Genuss und Urlaub im Allgäu

Bayern. Seit Jahresbeginn präsentiert sich das historische Gutsanwesen "Das Talgut" in Ofterschwang als Refugium für Entspannungssuchende und Golfer. Vier private Lodges zwischen 80 und 320 m² und ein Spa stehen zur Verfügung. Umgeben von Natur genießen die Gäste einen Panoramablick auf die Alpen oder den Sonnenalp-Premium-Golfplatz direkt vor der Tür. ÜN ab 162 Euro/2P/Lodge. talgut.de