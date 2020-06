Budapest: Die dampfende Donaumetropole

Was bei einem Besuch der ungarischen Hauptstadt unbedingt eingepackt werden sollte? Das Schwimmzeug. Denn egal, ob prachtvolle, mit Jugendstilelementen ausgestattete Therme oder Erlebnisbad – nirgendwo lässt es sich besser im warmen Heilwasser dümpeln, und nirgendwo dampfen die Quellen schöner als in Budapest, drei Autostunden von Wien entfernt.

Eines der modernsten Bäder wird seit Kurzem vom heimischen Thermenbetreiber Vamed Vitality World betrieben: Das "Aquaworld Resort Budapest ", ein Erlebnisbad mit angeschlossenem Hotel, das sich insbesondere an Familien richtet. Mit elf Wasserrutschen und hauseigenem Spa richtet sich das Angebot an Jung und Alt und sorgt zugleich für Erholung und Wasserspaß.

Oben angelangt warten viele Sehenswürdigkeiten, etwa das Wiener Tor oder der Matthiaskirche, in der das österreichische Kaiserpaar 1867 zu König und Königin von Ungarn gekrönt wurde. Auch ein Besuch der Fischerbastei lohnt sich: Hier genießt man eine wunderbare Aussicht auf das Parlament im gegenüberliegenden Stadtteil Pest. Den müden Beinen kann man hinterher eine Pause im renovierten Rudasbad gönnen: Das herrschaftliche Relikt (16. Jh.) am Fuße des Gellértberges versteckt sich hinter einer unscheinbaren Fassade.

Zurück auf die Pester Seite gelangt man übrigens auch mit einem Tuk-Tuk: Eingepackt in eine Decke ist die motorisierte Rikscha-Fahrt selbst im Winter ein Erlebnis. Um diese Jahreszeit muss man auch nicht lange nach warmen Getränken suchen: Glühwein und Punsch werden etwa vor der Stefansbasilika oder am Platz Vörösmarty tér ausgeschenkt. Dort lohnt sich auch ein Abstecher ins Café Gerbeaud – einst die Lieblingskonditorei von Kaiserin Sisi. Es bietet u. a. die traditionelle Dobostorte und sündhaft gute Schoko-Schnittchen in authentischem k. u. k. Ambiente.