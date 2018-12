Buchtipps: Geheimnisvolle Plätze und magische Reiseerlebnisse

Big Apple

Wer dem Zauber von New York erlegen ist, lässt sich mit diesem Buch sicher gerne für die nächste Reise inspirieren. Darin verraten 20 „Big Apple Greeter“ – also New Yorker, die Neuankömmlinge ihre Stadt zeigen und willkommen heißen – ihre Lieblingsplätze. Herausgekommen ist ein sehr besonderes Stadtporträt mit Seele, vielen Insidertipps und Spaziergängen von der Bronx bis Coney Island.

„ New York to go – Der Insider-City-Guide“ von Thomas Joussen, Knesebeck-Verlag, 30,80 €