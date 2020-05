Bosnien und Herzegowina: Küssen verboten

KURIER.at: Wie entwickelt sich Bosnien und Herzegowina als Tourismus-Land?

Elisabeth Gschaider: Die Städte entwickelten sich wirtschaftlich in den letzten Jahren enorm, das hilft natürlich auch dem Tourismus. In Sarajevo trifft man Touristen aus der ganzen Welt in den Museen und bei Kulturveranstaltungen. Andere Orte wie etwa Bihac oder Travnik bieten Sportlern Rafting und Bergsteigtourismus. Herzegowina wird großteils von der Adria aus besucht, einerseits für Wanderungen und andererseits für Sightseeing in Mostar. Der Radtourismus steckt noch in den Kinderschuhen.



Was sollte man sich bei einem Besuch in Bosnien Herzegowina unbedingt ansehen?

Sehr schwierig zu beantworten, da das kleine Land so vielfältig ist. Das

wieder erstandene Stadtensemble Mostars mit der berühmten Brücke "Stari Most" ist vor allen an lauen Sommernächten ungemein reizvoll. Banja Lukas und Tuzlas

Jugendszene ist immerzu ansteckend. Sarajevos osmanische Altstadt wiederum lässt den Besucher rund ums Jahr von 1001er Nacht träumen. Travnik soll besuchen, wer Fan des Literaturnobelpreisträgers Ivo Andric ist. Und Jajce bietet dem Besucher ein mittelalterliches Puppenstädtchen, das sich mit den Bosanski Slog - Häusern und der Festung am Felsen, nicht zu unrecht als Weltkulturerbe bewirbt.



Stichwort Speisen und Getränke - was sollte man auf jeden Fall probieren?

Cevapcici verbindet wohl jeder mit den Balkanländern, und sie schmecken hier auch

wirklich gut. Jene in Travnik werden besonders gelobt. Dolma heißen die Krautwickel mit Faschiertem, die ich ganz besonders empfehlen möchte. Und als Nachspeise Tufahia - ein mit Rosinen und Nüssen gefüllter Apfel, der in Honigsirup ertrinkt, obendrauf mit Schlag!