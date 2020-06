Bad Tatzmannsdorf: Urlaubsrezept vom Starkoch

Das Wetter ist mild, die Leute sind nett und auch sonst hat Tatzmannsdorf viel zu bieten. Das wissen auch die Touristen zu schätzen. 570.000 Nächtigungen hat die Gemeinde 2011 verzeichnet – ein Rekord. Der Mix aus Therme, Kur, Golf und Erholung zieht immer mehr Gäste ins Südburgenland .

Der gebürtige Tiroler hat in seiner Karriere in vielen Küchen gearbeitet, im Weißen Haus und in der "Großen Halle des Volkes" in Peking. Jetzt sitzt er gerne im " Pura Vida" direkt am Golfplatz. "Es ist die schönste Terrasse und ich schaue den Golfspielern zu", erklärt Matt bei einem Glas Prosecco. Aber auch die Speisekarte habe immer etwas Besonderes zu bieten und bleibt nicht nur Golfern vorbehalten.