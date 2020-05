Am Anfang war Afrika

Wo ist Afrika? Eine Frage, die auf den ersten Blick leicht zu beantworten scheint. Zwischen Mittelmeer, Atlantik und Indischem Ozean natürlich, etwa 30 Millionen Quadratkilometer Landmasse, das heißt knapp 20,5 Prozent der Welt sind Afrika – so etwas ist doch wirklich nicht leicht zu übersehen. Schon klar, aber wo finden wir „das“ Afrika, das so selbstverständlich genannt wird, wenn es um afrikanische Angelegenheiten, Ansichten und Besonderheiten geht? Steckt es in den gewaltigen Dünen der Sahara oder im unglaubliche 1.470 Meter tiefen Tanganjikasee? Finden wir es im majestätischen Nil, der 6.600 Kilometer des Kontinents von Süden nach Norden durchpflügt und die alten Ägypter ebenso fasziniert hat wie Griechen und Römer – oder wird es am besten im spektakulären Bogen des Niger beschrieben, der durch Berge, Savanne und Regenwald fließt und sogar in der Wüste vorbeischaut? Jenes mysteriösen Flusses, der die alten Europäer am meisten von allen irritiert hat und für den schottischen Abenteurer Mungo Park ein Ziel ohne Wiederkehr war, während er für die vielen verschiedenen Völker, die an seinen Ufern wohnen, ein steter, mächtiger Quell des Lebens ist.