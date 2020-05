Übernachten bei Fremden

Von Apartments und Zimmern zu Baumhäusern und Schlössern: Die Online-Plattform Airbnb erlaubt Reisenden bei Privatpersonen zu übernachten und will so eine konkurrenzfähige Alternative zu Hotels sein. Es werden in mehr als 33.000 Städten und 192 Ländern Unterkünfte in allen Preisklassen angeboten. Wir haben Eugen Miropolski, Regionalmanager von Airbnb für Europa, gefragt, was für ihn die außergewöhnlichsten Unterkünfte im Angebot sind: