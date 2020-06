Afrikaner stürmen spanische Insel vor Marokko

Spaniens Gebiete in Nordafrika, die ja inmitten marokkanischen Staatsgebietes oder unmittelbar vor dessen Küste liegen, sind seit Langem attraktive Ziele für Einwanderer aus Schwarzafrika. Seit einigen Jahren aber hat Spanien große Teile dieser Territorien – also vor allem der Städte Ceuta und Melilla – mit hohen Mauern, Stacheldraht und Wachtürmen abgeriegelt, um so den Strom von illegalen Migranten zu stoppen.

Doch mafiöse Schlepperorganisationen, die Transport und Einreise der Flüchtlinge kontrollieren, finden immer neue Mittel und Wege, um ihre hilflosen Kunden auf spanisches Territorium und damit in die EU zu schleusen. So versuchten vor zwei Wochen fast 500 Afrikaner im Morgengrauen die Grenze in einem weniger genau kontrollierten Vorort von Melilla zu überwinden. Immerhin 60 davon schafften es, viele aber wurden vom Stacheldraht oder bei Sprüngen aus lebensgefährlicher Höhe verletzt.

Die abgelegene Isla de Tierra war den Schleppern offensichtlich bisher entgangen, jetzt aber droht ihr ein wachsender Ansturm von Einwanderern – und damit ein Problem, das Spaniens Regierung "noch ordentlich Kopfzerbrechen bereiten könnte", wie ein Kommentator schreibt.

Eine Delegation aus Madrid ist bereits in Marokko, um mit den dortigen Behörden eine Lösung, vor allem aber eine bessere Überwachung des Küstenstreifens zu verhandeln. Doch von Marokkos Regierung, die ja die Territorien seit Jahrzehnten von Spanien zurückfordert, ist wenig Bereitschaft zur Kooperation zu erwarten.